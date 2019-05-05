В Московском регионе сегодня потеплеет до 22 градусов

В воскресенье в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, при этом столбики термометров могут дойти до отметки 22 градуса, сообщается на сайте "Метеоновости".

В Москве максимальная температура составит 20-22 градуса, по области - 17-22. Также синоптики прогнозируют, что в воскресенье регион ждет южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба.

Что касается дождя, то его, как считают метеорологи, стоит ждать не во всех районах. К тому же он будет несильным и быстро закончится. Так что погода не должна помешать москвичам хорошо провести последний праздничный день перед новой рабочей неделей.