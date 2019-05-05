Жители Кунашира и Шикотана ощутили подземные точки

В ночь на воскресенье в 3.40 по местному времени в 101 километре от пгт Южно-Курильск и в 70 километрах от села Малокурильское произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,9. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области.

Землетрясение ощутили жители поселка городского типа Южно-Курильск на Кунашире и села Малокурильское на Шикотане. По собранным от островитян данным, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов.

"Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефоны дежурных служб не поступало. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.