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05.05.2019 04:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Кунашира и Шикотана ощутили подземные точки

Текст: Александр Филимоненко

В ночь на воскресенье в 3.40 по местному времени в 101 километре от пгт Южно-Курильск и в 70 километрах от села Малокурильское произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,9. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Сахалинской области.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение ощутили жители поселка городского типа Южно-Курильск на Кунашире и села Малокурильское на Шикотане. По собранным от островитян данным, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов.

"Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефоны дежурных служб не поступало. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

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