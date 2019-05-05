В комиссии ГД по этике прокомментировали инцидент с депутатской стрельбой

Поведение стрелявшего из автомата депутата Госдумы Дмитрия Ионина может стать предметом рассмотрения думской комиссии по этике в случае поступления соответствующего обращения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ионин стрелял из автомата во дворе жилого дома в Камышлове Свердловской области. Сам он, комментируя ситуацию в соцсетях, обещал рассказать журналистам, что делал "в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за свое поведение".

Председатель думской комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба в связи с этим заявил, что инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина комиссией будет рассмотрен, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения.

В настоящий момент ситуацию изучают правоохранительные органы, это их полномочия, подчеркнул он.

- Отмечу, что ответственность, которая грозит депутату Ионину по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем то решение, которое вынесет комиссия, - добавил Аршба, - его действия могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного Кодекса, и в этом случае санкции жестче.

Сам Ионин ранее заявил, что автомат был охолощенным, то есть предназначенным для стрельбы холостыми патронами. "Все документы на него есть, он был куплен через интернет в подарок ребятам-юнармайцам для "Зарницы", - сказал Ионин, которого цитирует ТАСС.