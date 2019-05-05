Роберт Де Ниро помечтал о мире без Трампа

75-летний американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро, один из самых уважаемых и именитых в своем поколении, заметил, что было бы здорово жить в мире, где никто и никогда не слышал о Дональде Трампе - нынешнем президенте Соединенных Штатов.

Напомним: "оскаровский" лауреат - известный хулитель Трампа, не жалеющий в адрес политика крепкого словца. В ответ на что, кстати, президент тоже не тушуется и не стесняется вступать с актером в перепалки. Намекая, в частности, что у того явные проблемы с головой.

Как отмечает New York Daily News, очередной выпад Де Ниро в адрес президента прозвучал в субботу - на премьере фэнтезийного мюзикла Дэнни Бойла и Ричарда Кёртиса "Вчера" (Yesterday). По сюжету которого главный герой, Джек, оказывается единственным на всей планете, кто помнит, что когда-то существовала группа Beatles.

Де Ниро запараллелил сюжеты, прокомментировав в том духе, что было бы здорово, случись такое в реальной жизни с Трампом. Ну или хотя бы стоило фильм об этом снять.

Что было встречено веселым смехом создателей Yesterday, также присутствовавших на мероприятии.

Российская премьера "Вчера" запланирована на 19 сентября.