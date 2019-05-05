Стала известна судьба хвоста Чебурашки

В этом году свой полувековой юбилей отмечают сразу несколько максимально прославленных работ студии "Союзмультфильм". В их числе такие культы, как "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Винни Пух", "Умка" и "Крокодил Гена".

Чебурашку, Гену и остальную компанию серии, как известно, придумал Эдуард Успенский в 1966 году, а привычные экранные образы персонажей - дело рук Леонида Шварцмана. Причем появился у героев их знакомый теперь каждому облик далеко не сразу.

Например, как рассказал РИА Новости шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков, над Чебурашкой пришлось потрудиться особо, его внешний вид неоднократно переделывали, и на первых порах малопонятное в плане происхождения существо даже имело хвост. Который купировали буквально в последний момент - перед съемками первого фильма серии.

Много лет все пытаются понять, в чем секрет обаяния Чебурашки. "Зверек неизвестной породы, взявшийся из ниоткуда, ничего не умеющий, мешающийся всем под ногами, но решивший передружить весь город", - дает краткое резюме Чебурашке Капков. Отмечая, что основ привлекательности персонажа несколько. И помимо характера, который заложил в него Успенский, ценен визуальный образ.

По словам Сергея, кукла Чебурашки "создавалась мучительно долго", размер ее ушей и глаз постоянно менялся. А длинный хвост "был оторван уже почти перед кинокамерой", поскольку мешал пластике".

Ну и, наконец, третий момент - голос актрисы Клары Румяновой, озвучившей мутанта не только в "Крокодиле Гене", но и в продолжениях - "Чебурашке" (1971), "Шапокляк" (1974) и "позднем" фильме "Чебурашка идет в школу" (1983).

Гену, напомним, озвучил актер Василий Ливанов. Деструктивную старуху Шапокляк озвучивали Владимир Раутбарт, Ирина Мазинг и Юрий Андреев.