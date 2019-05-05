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Участники группы Queen стали богаче британской королевы

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    05.05.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов). Что превысило состояние ныне правящей королевы Великобритании - Елизаветы II.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На данное примечательное обстоятельство обращает внимание газета The Sunday Times, публикующая список богатейших людей страны. И поясняя, что финансовому рывку Queen способствовал прошлогодний фильм-байопик Фредди Меркьюри, покойного фронтмена коллектива, "Богемская рапсодия", собравший в мировом прокате более девятисот миллионов долларов.

В результате "квины" заработали по 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) на брата. Итого состояние Мэя увеличилось до 160 миллионов фунтов, Тейлора - до 155, а Дикона - до 130.

Тогда как личное состояние британского монарха, возглавлявшей этот список с 1989 по 1994 год, напротив, уменьшилось до 370 миллионов фунтов стерлингов. Чему причиной - изменение правил, по которым составляется "чарт".

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