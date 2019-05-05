В Финском заливе нашли затонувшую в 1942 году советскую подлодку

Участники экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили на дне Финского залива советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь". Она затонула еще в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Субмарину обнаружили в районе острова Большой Тютерс. По словам руководителя экспедиции Константина Богданова, "Окунь" подорвался на противолодочной мине. В момент трагедии на борту находились 37 членов экипажа, все они пропали без вести, сообщает ТАСС.

- Лодка подорвалась на противолодочной мине в районе третьего отсека с правого борта. Предположительно, двигаясь в подводном положении, лодка после подрыва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов, - рассказал Богданов.

Он уточнил, что Щ-302 лежит на дне на расстоянии мили от подводной лодки Щ-320, погибшей в том же 1942 году и обнаруженной экспедицией "Поклон кораблям Великой Победы" в 2017 году.

Дизель-электрическая торпедная подлодка Щ-302 отправилась в свой последний боевой поход 10 октября 1942 года. Субмарину сопровождали Щ-311, канонерская лодка "Москва" и тральщики, которые, на время непогоды, укрылись в бухте.

Экипаж "Окуня" не заметил сигналов кораблей сопровождения и продолжил путь в море, где в период между 11 и 13 октября и произошла трагедия. "Окунь" стала восьмой подлодкой, которую участники экспедиции нашли в российских территориальных водах.

- Таким образом, по нашим данным, в российских территориальных водах осталось обнаружить только подводную лодку М-96, и можно считать, что в этой акватории подводная война закончится, - подытожил Богданов.