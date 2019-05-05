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05.05.2019 11:27
Рубрика: В мире

В Гамбурге тысячи человек протестуют против повышения жилищной аренды

Текст: Сергей Новиков

В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за жилье. Об этом сообщает Euronews.

Недовольство горожан вызвал рост стоимости аренды недвижимости, что вызвано массовой скупкой жилья крупными инвесткомпаниями. Дело в том, что в Германии развита система доходных домов. Здесь больше половины населения живет в арендуемых квартирах из-за фактической недоступности кредитов на покупку собственного.

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А вот крупные концерны скупают не только квартиры, которые открыто сдаются по рыночной стоимости, но также и социальное жилье. Оно было построено для малоимущих граждан и должно сдаваться по фиксированной цене.

Благодаря найденным лазейкам в немецком законодательстве арендная плата на бывшее соцжилье после его перехода в частные руки повышается. При этом темпы строительства нового социального жилья резко уменьшились. Таким образом предложение соцжилья значительно снизилось, а вот спрос остался высоким.

По подсчетам, в Германии на сегодняшний день не хватает более 5,5 миллиона социальных квартир.

В мире Европа Германия
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