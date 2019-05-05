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05.05.2019 11:12
Рубрика: В мире

В Южной Корее потребовали максимального наказания для убийц сына россиянки

Текст: Олег Кирьянов
Прокуратура Республики Корея потребовала приговорить четырех южнокорейских школьников к максимальному наказанию, 10 годам тюрьмы, за избиение с особой жестокостью, повлекшее смерть 14-летнего сына россиянки, который учился вместе с обвиняемыми. Вердикт ожидается 14 мая, а сейчас родители и адвокаты подозреваемых пытаются самостоятельно достигнуть соглашения с матерью погибшего, пытаясь таким образом смягчить возможное наказание.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, трагедия произошла 13 ноября прошлого года в одном из районов южнокорейского Инчхона. 14-летний учащийся местной школы, у которого мама - русская, а отец - кореец (мальчик жил только с мамой), был найден мертвым на земле у 15-этажного жилого дома. Он выбросился с крыши здания. Как выяснилось позже, до этого его туда заманили четверо одноклассников - три парня и одна девушка - и начали жестоко избивать, а также издеваться и глумиться над подростком. Юноша не выдержал полутора часов побоев и со словами "лучше умереть, чем терпеть это” спрыгнул с крыши и погиб. Четверка вначале пыталась представить дело так, что парень хотел покончить с собой, а они пытались его отговорить. Однако быстро было установлено, что погибшего предварительно избивали, а затем нашлись и другие факты, подтвердившие, что над парнем эта четверка издевалась и ранее. По словам некоторых знавших погибшего, над юношей в школе постоянно издевались из-за его "некорейской" внешности. Под давлением доказательств школьники сознались в содеянном. Они утверждают, что ранее погибший плохо высказался о внешности отца одного из обвиняемых.

Фото: iStock
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Это происшествие получило в Корее большой общественный резонанс, возобновив дискуссию о необходимости решения проблемы "буллинга" в местных школах. Все это не оставило равнодушными и находящихся в Корее россиян и граждан СНГ, у многих из которых дети также учатся в корейских школах. Координационный совет организаций российских соотечественников в Республике Корея опубликовал открытое письмо премьер-министру страны Ли Нак Ёну, призвав власти встать на защиту детей, а также всерьез заняться существующей в корейских школах проблемой буллинга, когда одного ученика систематически травят и унижают его одноклассники. На сайте администрации президента Республики Корея появилась петиция с требованием призвать к ответу всех виновных в трагедии. Воззвание получило большое количество откликов.

Как сообщили в воскресенье в суде города Инчхон, заседание, в ходе которого ожидается оглашение приговора обвиняемым в убийстве школьника, пройдет 14 мая. Ранее прокуратура потребовала приговорить арестованных к 10 годам тюрьмы. Это максимально возможное предусмотренное законом Кореи наказание для несовершеннолетних преступников. По мнению следователей, четверо подростков виновны в избиении с особой жестокостью, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

В ходе допросов следователи смогли восстановить картину произошедшего: четверка почти полтора часа избивала потерпевшего, заставила его снять брюки, плевала на него и издевалась прочими способами. Когда они решили "сделать короткий перерыв", сказав, что "основное еще впереди", то подросток спрыгнул с крыши дома, решив, что лучше умереть, чем терпеть это. Представители прокуратуры, обосновывая свои требования максимального наказания, подчеркнули "особо жесткий" характер издевательств и побоев, а также то, что подростки полностью отдавали отчет в своих действиях.

Фото: iStock
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Сегодня же стало известно, что обвиняемые стали прилагать максимум усилий, чтобы снизить наказание. 16-летняя девушка и 14-летний юноша из числа обвиняемых за пять месяцев ареста соответственно 39 и 6 раз написали суду письма, в которых раскаиваются в содеянном и признают вину. Однако двое других обвиняемых не признают себя виновными в убийстве, соглашаясь с фактом нанесения побоев. Эта пара написала письма с раскаяниями четыре раза и один раз, но при этом подчеркивают, что не убивали потерпевшего и не хотели доводить дело до подобного финала.

Адвокаты одного из обвиняемых ранее пытались добиться освобождения до суда одного из юношей под залог, но суд отклонил это ходатайство. В итоге адвокаты попросили перенести итоговое заседание на более поздний срок. Они сейчас пытаются добиться досудебного соглашения с представителями матери погибшего. Если это произойдет, то суд скорее всего вынесет менее суровое наказание. Заседание суда с оглашением приговора ожидается 14 мая.

Судя по комментариям обычных корейцев, местная общественность настаивает на самом строгом наказании для обвиняемых, требуя от властей по-настоящему взяться за проблему издевательств  в местных школах.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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