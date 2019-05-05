В Стамбуле завершился оружейный салон IDEF-2019

Показы самого современного вооружения и военной техники в рамках салонов IDEF становятся все более масштабными и интересными. А для наших разработчиков военной техники и ее экспортеров они открывают совершенно новые горизонты.

Надо отметить, что Турция буквально ворвалась в мировой рынок оружия. В этой стране динамично и успешно развиваются военные сектора промышленности - авиастроительной, машиностроительной, судостроительной, радиоэлектронной. Анкара становится не только импортером военной техники, но и ее экспортером. Сейчас внимание уделяется реализации совместных проектов. И нам есть что предложить.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что "у нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения".

А глава "Ростеха" Сергей Чемезов подчеркнул, что Россия будет приветствовать желание Турции присоединиться к проекту по разработке российской зенитно-ракетной системы С-500. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что сделка по зенитно-ракетным системам С-400 закончена, и не исключил новую сделку по С-500. С учетом сказанного Чемезовым, это может стать даже совместным проектом.

Глава "Ростеха" также высказался о готовности поддержать Турцию в развитии ее собственной оборонной промышленности. По словам Сергея Чемезова, "если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим, остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров".

В рамках салона IDEF-2019 обсуждалась возможность продажи Турции самых современных российских истребителей Су-57. Дело в том, что Вашингтон в начале 2000-х буквально навязал Анкаре контракт на покупку истребителей F-35 и даже участие в их совместном производстве. Но после того как Турция решила взять российские системы ПВО С-400 и заявила о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, Соединенные Штаты пригрозили прекратить поставку F-35.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. После этого заявления государственное турецкое информагентство Anadolu сравнило характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57. Согласно приведенным данным, российская машина превосходит американскую.

Так что шансы на то, что турецкие ВВС смогут стать первыми в мире обладателями российского истребителя пятого поколения вполне вероятны.

В рамках салона обсуждалась возможность продажи Турции самых современных российских истребителей Су-57

Вообще же на салоне IDEF-2019 турецким военным в обширной российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", было на что посмотреть.

Настоящей звездой салона стал фрегат "Адмирал Эссен". Он входит в состав Черноморского флота и базируется в Севастополе, откуда и прибыл в Стамбул. По своим характеристикам это, пожалуй, лучший в своем классе боевой корабль в мире. Он имеет прекрасные мореходные качества, оснащен крылатыми ракетами "Калибр", ракетной системой "Штиль-1", автоматической скорострельной 100-мм артустановкой, а также противолодочным, противоторпедным и торпедным вооружением, несет палубный вертолет Ка-27.

Потенциальным инозаказчикам были представлена серия автоматов Калашникова новейшей "двухсотой" серии, опять же новейший зенитно-ракетный комплекс "Викинг", макеты различной авиационной, вертолетной и бронетанковой техники.