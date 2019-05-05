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05.05.2019 08:26
Рубрика: В мире

Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России

Текст: Сергей Новиков

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением защищать Прибалтику и Польшу от России. Для этого он хочет создать специальный фонд, а не полагаться на защиту со стороны США.

"Раньше мы могли делать собственные дела, а остальные вопросы решали США и, в некоторой степени, французы. Но теперь это уже не так", - констатировал в интервью газете Svenska Dagbladet Габриэль произошедшие в мире изменения. Он также высказал мнение о том, что мировой порядок, который существовал со времен Второй мировой войны, был очень удобным для немцев - они могли делать то, что им было нужно, а остальные вопросы решали США и Франция. Однако на протяжении последних лет, полагает политик, США перекладывают свою ответственность на Европу. Более того, позиция президента США Дональда Трампа во многом сводится к тому, то он ставит под сомнение пятую статью устава НАТО о коллективной обороне, в которой говорится о том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на весь альянс. В этой связи, отметил политик, теперь Европа не может доверять США в вопросе военной защиты от России.

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Габриэль весьма скептически относится и к призывам Трампа повысить расходы на оборону в странах НАТО до двух процентов ВВП. Бывший глава МИД Германии подчеркнул, что его страна в 2018 году затратила более 1,2 процента ВВП на оборону. Он полагает, что расходы на оборону должны быть увеличены до 1,5 процента ВВП, а выделяемые средства потрачены на модернизацию армии. А вот оставшиеся 0,5 процента (свыше 20 миллиардов долларов), считает политик, должны быть вложены в специальный фонд для "защиты прибалтийских стран и Польши от России".

По мнению Габриэля, совершенно не обязательно, чтобы этот фонд был создан под эгидой НАТО. В любом случае при таком раскладе Берлин львиную долю ответственности у Вашингтона за безопасность стран бывшего Варшавского договора, а также их "защиту от Москвы".

В мире Европа Германия Международные организации НАТО Россия и НАТО
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