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Затравленная после победы в шоу дочь Алсу продолжит карьеру

Поп-музыка
    05.05.2019, 18:05
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/alsou_a Фото: instagram.com/alsou_a
Фото: instagram.com/alsou_a

Десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, вокруг которой после победы в шестом сезоне шоу Первого канала "Голос. Дети" поднялся крупный и крайне неприятный скандал, заверила, что продолжит музыкальную карьеру, а гонорар, полученный за победу в конкурсе, потратит на запись новых песен.

Издание KP.RU вспоминает слова юной артистки - интервью, которое Микелла дала изданию как раз перед тем медийным безобразием, что началось после оглашения результатов финала.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Видео: в больницу к попавшей в ДТП певице МакSим пришел священник

"Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит. Но благодарна всем. Друзьям, Светлане Лободе и остальным наставникам", - сказала девочка. Поблагодарив и всех тех, кто за нее проголосовал.

По словам начинающей исполнительницы, петь в прямом эфире было гораздо сложнее, чем на "обычном выступлении" - "потому что ничего уже не вернуть назад". "Надо выкладываться по максимуму и спеть в сто раз лучше, чем на репетиции", - отметила Микелла. Акцентируя, что это был ее первый вокальный конкурс.

"Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла", - сообщила Абрамова и уточнила, что до этого выступала только на концертах с мамой.

А что касается планов на будущее - это запись нескольких своих песен, на что пригодится миллионный приз, и продолжение карьеры.

"Свободного времени у меня практически нет - после школы разные занятия: танцы, китайский язык, иврит", - рассказала артистка. Добавив, что, по мнению ее преподавателя, "для знания китайского языка необходимо знать около пяти тысяч иероглифов", тогда как ее запас сейчас - около трехсот.

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