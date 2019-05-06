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Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Новости
    06.05.2019, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Известный советский, российский актер театра, кино и телевидения Игорь Фурманюк попал в больницу после ДТП в Москве.

Как передает РЕН ТВ, Фурманюк был госпитализирован с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

Фото: youtube.com / Влад Топалов
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Обстоятельства аварии устанавливаются.

Игорь Фурманюк родился 14 июля 1959 года. В 1984-м окончил Ленинградский Государственный институт театра музыки и кинемотографии. Работал в театре "Современник-2", "Сатириконе", с 2000 по 2011 год - на киностудии "Мосфильм".

Сниматься начал в конце восьмидесятых - эпизодами в "Катале" и "Брызгах шампанского". На сегодня в арсенале артиста более девяти десятков фильмов и сериалов, среди которых "Евлампия Романова", "На углу у Патриарших", "Сонька, Золотая ручка", "Паутина", "Десантура", "Иван Грозный", "Дикий", "Лютый", "Пасечник".

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