Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России

В США раскритиковали недавно опубликованный отчет Стокгольмского международного института, согласно которому военный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов. Эксперты считают, что на самом деле ее оборонные затраты достигают 150-180 миллиардов долларов.

Статья под заголовком "Военный бюджет России намного больше и устойчивее, чем кажется" вышла в американском издании Defense News. Ее автор Майкл Кофман (научный сотрудник Центра военно-морского анализа и Института Кеннана) уверен, что у США есть проблемы с адекватной оценкой экономической и военной мощи России.

Серьезную ошибку он видит в том, сравнительный анализ эксперты проводят, ориентируясь на преобладающий обменный курс валют. В итоге возникает обманчивое ощущение, что российская экономика вполне сопоставима с экономикой Южной Кореи. "Такой подход совершенно бесполезен, - уверен автор, - Однако именно на его основании делаются заявления о том, что, несмотря на масштабную модернизацию армии и внушительный ядерный и неядерный потенциал, Москва - это "бумажный тигр".

Ярким примером этого подхода Майкл Кофман считает и недавнее исследование Стокгольмского международного института.

"Хочу вас заверить, а может расстроить: расходы России на оборону гораздо больше 61,4 миллиарда долларов, и они превышают военные расходы большинства европейских стран вместе взятых", - иронизирует аналитик.

Эффективные военные расходы с учетом паритетной покупательной способности он оценивает в 150-180 миллиардов долларов в год. При этом берется во внимание тот факт, что продукция у собственных оборонных предприятий приобретается за рубли.

Автор подчеркивает - именно поэтому бессмысленно представлять расходы России на оборону в долларах США. Но если полагаться на выводы Стокгольмского института, получается, будто бы РФ закупает оружие и его основные компоненты у Запада.

Вот так и возникает странная сумма в 61,4 миллиарда долларов, а Россия оказывается позади Франции, "хотя в распоряжении Москвы есть ядерный и неядерный арсенал, позволяющий уничтожить США".

Майкл Кофман поясняет, что оборонные расходы нашей страны включают в себя, помимо прочего, и обеспечение военных жильем, пенсиями, создание инфраструктуры, содержание Росгвардии и ряд других статей, в том числе секретных.

Примерно половина военного бюджета (1,4-1,6 триллиона рублей) уходит на закупки, НИОКР, ремонт.

Почти на треть российская армия состоит из призывников, поэтому на ее содержание государство тратит меньше, чем западные страны.

Такой уровень расходов, отмечает автор, России удавалось сохранять на протяжении пяти лет конфронтации и санкций.

В соотношении с ВВП военный бюджет медленно уменьшается. Следовательно, его можно будет поддерживать на сопоставимом уровне на протяжении 2020-х и 2030-х годов.

"Москва помнит о безудержных расходах на оборону, которые привели к распаду Советского Союза в период экономического спада", - пишет Майкл Кофман.