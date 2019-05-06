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06.05.2019,  
18:25
Текст:  Олег Корякин

Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России

В США раскритиковали недавно опубликованный отчет Стокгольмского международного института, согласно которому военный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов. Эксперты считают, что на самом деле ее оборонные затраты достигают 150-180 миллиардов долларов.
Фото: РИА/Александр Вильф Фото: РИА/Александр Вильф
Фото: РИА/Александр Вильф

Статья под заголовком "Военный бюджет России намного больше и устойчивее, чем кажется" вышла в американском издании Defense News. Ее автор Майкл Кофман (научный сотрудник Центра военно-морского анализа и Института Кеннана) уверен, что у США есть проблемы с адекватной оценкой экономической и военной мощи России.

Серьезную ошибку он видит в том, сравнительный анализ эксперты проводят, ориентируясь на преобладающий обменный курс валют. В итоге возникает обманчивое ощущение, что российская экономика вполне сопоставима с экономикой Южной Кореи. "Такой подход совершенно бесполезен, - уверен автор, - Однако именно на его основании делаются заявления о том, что, несмотря на масштабную модернизацию армии и внушительный ядерный и неядерный потенциал, Москва - это "бумажный тигр".

Фото: U.S. Navy photo by John F. Williams / wikimedia.org
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Ярким примером этого подхода Майкл Кофман считает и недавнее исследование Стокгольмского международного института.

"Хочу вас заверить, а может расстроить: расходы России на оборону гораздо больше 61,4 миллиарда долларов, и они превышают военные расходы большинства европейских стран вместе взятых", - иронизирует аналитик.

Эффективные военные расходы с учетом паритетной покупательной способности он оценивает в 150-180 миллиардов долларов в год. При этом берется во внимание тот факт, что продукция у собственных оборонных предприятий приобретается за рубли.

Автор подчеркивает - именно поэтому бессмысленно представлять расходы России на оборону в долларах США. Но если полагаться на выводы Стокгольмского института, получается, будто бы РФ закупает оружие и его основные компоненты у Запада.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Вот так и возникает странная сумма в 61,4 миллиарда долларов, а Россия оказывается позади Франции, "хотя в распоряжении Москвы есть ядерный и неядерный арсенал, позволяющий уничтожить США".

Майкл Кофман поясняет, что оборонные расходы нашей страны включают в себя, помимо прочего, и обеспечение военных жильем, пенсиями, создание инфраструктуры, содержание Росгвардии и ряд других статей, в том числе секретных.

Примерно половина военного бюджета (1,4-1,6 триллиона рублей) уходит на закупки, НИОКР, ремонт.

Почти на треть российская армия состоит из призывников, поэтому на ее содержание государство тратит меньше, чем западные страны.

Фото: Алексей Алферов / РИА Новости
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Такой уровень расходов, отмечает автор, России удавалось сохранять на протяжении пяти лет конфронтации и санкций.

В соотношении с ВВП военный бюджет медленно уменьшается. Следовательно, его можно будет поддерживать на сопоставимом уровне на протяжении 2020-х и 2030-х годов.

"Москва помнит о безудержных расходах на оборону, которые привели к распаду Советского Союза в период экономического спада", - пишет Майкл Кофман.

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