Дело к лету: тренд на соломенные сумки, клатчи и корзины

Ярко проявившийся тренд на лишенные малейшей синтетической примеси натуральные материалы, "бабушкино кружево" и пасторальные платья из 1970-х сформировал соответствующие по духу и концепции аксессуары. Например, ремни-пояса, сплетенные в технике макраме из обычных джутовых веревок, или текстильные босоножки из подзабытого модной индустрией кружева "кроше".

Повсеместное появление в коллекциях сумок из соломки было лишь делом времени. Они, в общем, заявили о себе еще в прошлом сезоне, а этим летом мы наблюдаем их в максимальной концентрации. Тренд, если уж быть объективными, далеко не новый, но не без сезонных особенностей. На этот раз она заключается в том, что соломенные сумки принимают настолько разные формы и так неожиданно интерпретируются дизайнерами, что их можно носить не только, например, с хлопковыми летними бермудами и белой футболкой, но и с вечерним платьем или даже сдержанным брючным костюмом. Конечно, классическая корзина - а в коллекциях немало и таких - вряд ли составит удачный тандем шелковому коктейльному платью, а вот миниатюрные геометрические модели - даже очень. Особенно если сумка демонстрирует классическую форму, и если это миниатюрный сдержанный бокс Chanel или менее сдержанный Dolce&Gabbana, с задорными уголками из красной кожи.