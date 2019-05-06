Глава МИД Украины предложит Зеленскому отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 6 мая журналистам, что намерен предложить новому президенту Владимиру Зеленскому отправить его в отставку.

"Я должен предложить президенту отправить меня в отставку, и я это сделаю", - сказал он.

Речь идет о так называемой "президентской квоте", согласно которой глава государства имеет право сам назначить глав минобороны, СБУ и МИД. Зеленский уже заявил ранее, что он воспользуется этим правом. Как считают многие аналитики, нынешний глава внешнеполитического ведомства - первый кандидат на выбывание.

Нельзя исключать, что Зеленский постарается сменить большую часть кабинета министров, назначаемого парламентом, хотя, согласно конституции Украины, нынешний кабинет, за исключением "президентской квоты", может оставаться в своих креслах до парламентских выборов, намеченных на октябрь. Об этом ранее говорил и глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. По его словам, "для нового президента очень важно, каким будет новый кабмин… и ждать, пока он сам уйдет в отставку - очень долго и нерационально".