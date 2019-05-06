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06.05.2019,  
12:33
Текст:  Светлана Цыганкова

Индия закупит партию российских вертолетов Ка-31

Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org
Фото: Dmitriy Pichugin/wikimedia.org

Министерство обороны Индии одобрило сделку с Россией на покупку десяти вертолетов Ка-31. Стоимость контракта - 520 миллионов долларов.

Фото: U.S. Navy photo by John F. Williams / wikimedia.org
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Как пишет издание Defense World, Дели приобретает российские вертолеты с целью укрепить свой боевой потенциал и защитить от внешних угроз авианосцы и крупные корабли. Перед вертолетами будет поставлена задача не допускать присутствия противника в воздушном пространстве вблизи авианосцев. Планируется, что Ка-31 также будут выполнять противолодочные задачи..

В статье отмечается, что ВМС Индии имеют российские вертолеты Ка-28. Но они были закуплены в 1980-х годах и нуждаются в модернизации.

Одобренный контракт после обсуждения представят на рассмотрение комитету по безопасности Индии для окончательного утверждения.

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