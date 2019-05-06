Из Таиланда экстрадированы двое россиян, подозреваемых в преступлениях

В Россию из Таиланда доставлены двое граждан РФ, которым на родине были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и грабеже.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, один из экстрадированных, 35-летний Алексей Долженков, обвиняется по части 2 статьи 172 УК РФ, "организация незаконной банковской деятельности". По версии следствия, в Ставропольском крае он организовал нелегальную финансовую компанию. Незаконные транзакции, сокрытие налогов, ложные операции на банковских счетах - вот неполный перечень того, в чем подозревают создателя этой криминальной структуры. По различным оценкам, ущерб от такой деятельности составил около полумиллиарда рублей. В России ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Второй экстрадированный - 32-летний Станислав Жеман, обвиняется грабеже. По версии следствия, в Красноярске он пришел в гости к своей знакомой, в ходе возникшего конфликта избил ее и похитил ценные вещи и деньги, после чего скрылся за границей. Задержанные были доставлены в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола.