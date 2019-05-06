Из Таиланда экстрадированы двое россиян, подозреваемых в преступлениях

Новости

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 21:05
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 21:03
СМИ: США отзывают посла с Украины 20:57
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 20:56
Названы самые популярные праворульные машины в России 20:56
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 20:17
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 20:11
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 20:02
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 19:55
В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции 19:54
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 19:39
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 19:37
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник девушке-снайперу, убившей 78 фашистов 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 19:41
Рубрика: Происшествия

Заграница не поможет

Из Таиланда экстрадированы двое россиян, подозреваемых в преступлениях
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
В Россию из Таиланда доставлены двое граждан РФ, которым на родине были предъявлены обвинения в финансовых махинациях и грабеже.
Из Марокко в Россию экстрадирован воевавший в Сирии боевик

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, один из экстрадированных, 35-летний Алексей Долженков, обвиняется по части 2 статьи 172 УК РФ, "организация незаконной банковской деятельности". По версии следствия, в Ставропольском крае он организовал нелегальную финансовую компанию. Незаконные транзакции, сокрытие налогов, ложные операции на банковских счетах - вот неполный перечень того, в чем подозревают создателя этой криминальной структуры. По различным оценкам, ущерб от такой деятельности составил около полумиллиарда рублей. В России ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Второй экстрадированный - 32-летний Станислав Жеман, обвиняется грабеже. По версии следствия, в Красноярске он пришел в гости к своей знакомой, в ходе возникшего конфликта избил ее и похитил ценные вещи и деньги, после чего скрылся за границей. Задержанные были доставлены в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола.

Происшествия Правосудие Следствие
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года