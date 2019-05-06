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06.05.2019,  
17:27
Текст:  Светлана Цыганкова

Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив

Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ
Фото: Дмитрий Филиппов/МО РФ

Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив на заводские ходовые испытания. На борту корабля находится экипаж и сдаточная комиссия "Северной верфи".

Фото: Алексей Алферов / РИА Новости
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Как добавили в Министерстве обороны России, в ходе первого этапа испытаний проверят параметры скорости хода в различных режимах, управляемость и маневренность, а также системы жизнеобеспечения, связь и радиотехническое вооружение.

На корабле уже провели плановые контрольные тренировки личного состава боевых расчетов, занятия вахтенных офицеров, специалистов штурманской боевой части, сигнальщиков по навигационным особенностям морских районов плавания.

Корвет проекта 20385 "Гремящий" заложен на "Северной верфи" 1 февраля 2012 года, спущен на воду 30 июня 2017 года. Длина - 90 метров, ширина - 13. Скорость хода - 27 узлов, автономность плавания - 15 суток. Экипаж - 100 человек. Корвет предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта и разнообразных задач в ближней морской зоне. Предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. Оснащен универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".

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