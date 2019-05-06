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06.05.2019,  
11:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Ковертопланы Osprey перелетели через Тихий океан

Фото: Vernon Pugh, U.S. Navy/wikimedia.org Фото: Vernon Pugh, U.S. Navy/wikimedia.org
Фото: Vernon Pugh, U.S. Navy/wikimedia.org

Ковертопланы Osprey перелетели через Тихий океан. Об этом заявили представители корпуса морской пехоты США. Четыре ковертоплана MV-22B второго мая успешно завершили транстихоокеанский рейс из японской Окинавы на базу морской пехоты в заливе Канеохе в Гавайах.

Фото: youtube.com
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Перелет выполнили после учений Balikatan, сообщает портал Defence Blog. В статье говорится, что подобные полеты демонстрируют оперативность морской пехоты в данном регионе и надежность техники. MV-22B пролетели более 5300 морских миль и провели минимальные запланированные остановки для дозаправки и отдыха.

Корпус морской пехоты имеет несколько эскадрилий Osprey, размещенных в США и Японии. Они могут оперативно перемещаться на большие расстояния и при необходимости объединяться. Две эскадрильи MV-22 дислоцированы на аэродроме морской пехоты в заливе Канеохе на Гавайах, еще две - на аэродроме морской пехоты Футенма в Японии.

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