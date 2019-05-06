Постановление совета министров Республики Крым от 6 мая 2019 года № 251 "О дополнительных услугах и (или) работах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Республики Крым"

В соответствии с частью 2 статьи 166, частью 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 3, 8 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Крым, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которого сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт (далее Перечень).

2. Установить, что стоимость услуг и (или) работ, указанных в подпунктах 3 - 5 Перечня, не может превышать семи процентов от общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым С.Аксенов

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Л.Опанасюк

Приложение к постановлению Совета министров Республики Крым от "6" мая 2019 года № 251

Перечень дополнительных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Крым, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которого сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт

Перечень дополнительных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Крым, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которого сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

1) установку автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг;

2) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

3) разработку проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);

4) проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (в случае, если такая проверка необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности);

5) осуществление строительного контроля.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Л.Опанасюк

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