Минобороны отремонтирует советские ракеты

Минобороны РФ объявило тендеры на ремонт советских ракет класса "воздух-воздух" Р-27 и Р-33. Закрытые аукционы по заявкам пройдут 24 мая.

Начальная цена контракта на ремонт и техническое обслуживание ракеты средней дальности Р-27 - 55 миллионов рублей. Приведенная в заявке стоимость работ по одной единице вооружения - 8,6 миллиона. Ракета была принята на вооружение в 1979 году и обзавелась несколькими модификациями - например, с пассивной головкой самонаведения для поражения самолетов РЭБ или с активной ГСН, невосприимчивой к помехам. Дальность пуска свежих версий до 110 километров.

Р-27 способна уничтожать цели, маневрирующие в восьмикратными перегрузками на скорости до 3500 километров в час. Сама ракета разгоняется до 4,5 Маха. Система наведения комбинированная: на начальной участке полета инерциальная с радиокоррекцией, при подлете к цели включается многорежимная головка самонавденеия. В зависимости от модификации, она может наводиться по тепловому следу, излучаемым целью радиоволнам или подсветке своего радара.

На ремонт Р-33 Минобороны готово потратить свыше 94 миллионов рублей, стоимость работ, необходимых одной ракете, оценивается почти в 14 миллионов. Р-33 предназначена для перехвата воздушных целей - в том числе крылатых ракет, - на дистанции 120-160 километров. Система наведения здесь тоже комбинированная: инерциальная с радиокоррекцией плюс полуактивная радиолокационная ГСН на завершающем участке полета. Четырехметровая ракета весит полтонны, летает со скоростью 4,5 Маха и способна настигать цели, движущиеся со скоростью 3700 километров в час.

Обе ракеты входят в оснащение высотного перехватчика МиГ-31. Кроме Р-33, этот самолет использует Р-37 - мирового рекордсмена по дальности полета. А новейшие модификации Р-27 входят в арсенал истребителей Су-30СМ и Су-35.