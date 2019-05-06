На афинском Акрополе усилили систему молниезащиты

Произошедший в прошлом месяце инцидент побудил власти Афин усилить систему молниезащиты главной достопримечательности греческой столицы - древнего Акрополя.

Дело в том, что во второй половине апреля разряд молнии попал в помещение ораны, находящееся вблизи Парфенона. В результате инцидента пострадали двое туристов и двое муниципальных служащих. Все они были доставлены в больницу. Досталось и молниеотводу, который располагался во флагштоке государственного флага Греческой республики.

Несмотря на то, что жертв удалось избежать, власти решили усилить молниезащиту исторического объекта. По сообщению министерства культуры и спорта Греции, в рамках комплексной проверки существующей системы безопасности на Акрополе была произведена модернизация молниеотвода.

"Электротехнические работы вызвали задержку в ежедневном поднятии флага на Священной скале", - отметили в ведомстве.

Реконструкция была произведена как раз вовремя, ведь весенние месяцы в Греции изобилуют грозами.