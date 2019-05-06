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Рубрика: Общество

Вертолеты спасут урожай

На Францию обрушились ураганные ветры, снегопады
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Такого в начале мая во Франции давно не видели. Буквально неделю-другую назад казалось, что, перепутав сезоны, уже наступило лето с 25 и более градусами тепла, и вот откат в зиму. Причем не только резкое падение температуры до нуля, а местами снегопады одновременно с ураганными ветрами. Мощный удар пришелся по югу Франции, где во многих районах ввели "оранжевый уровень" опасности. Порывы ветра в приморских департаментах Вар, Буш-дю-Рон достигали 140 км/час, а в горном массиве Люберон, что всего в нескольких десятках километров от Марселя, они достигали ураганных 150 км/час.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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В самом же главном французском портовом городе на Средиземноморском побережье разгулявшаяся непогода валила деревья, разбрасывала играючи, словно детские кубики, контейнеры для мусора, валила припаркованные мотоциклы. Все запланированные мероприятия, включая велогонку, естественно, было отменены. Только по счастливой случайности там обошлось без жертв. В отличие от Корсики, где погибла женщина. В знаменитом курортном местечке Сан-Тропе на Лазурном Берегу их коллегам пришлось в срочном порядке выручать из беды экипажи двух яхт, которые штормом выбросило на скалы. По ситуации на утро понедельника свыше десяти тысяч домов в тех областях остались без электричества, работа ряда аэропортов была временно приостановлена.

Большие проблемы внезапное похолодание создало местным виноделам. Заморозки могут уничтожить виноградные почки, а поэтому многим сейчас приходится прибегать к экстренным мерам. Причем не только жечь костры и факелы. Филипп Рау, владелец 110 гектаров винного дома Chateau Arsac в районе Бордо, нанял для этой цели три вертолета. В предрассветное время они по два часа кружат на высоте примерно в15 метров над его виноградниками. Их лопасти создают воздушный поток, в результате чего температура на уровне лозы поднимается на один-два градуса. По словам месье Рау, этого достаточно, чтобы обезопасить будущий урожай.

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