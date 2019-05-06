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06.05.2019 / 11:48
Коллекция

Время чемпионов: обувной бренд Bally перевыпустил теннисные сникерсы 1992 года

Фото: Bally
Фото: Bally

Швейцарская обувная компания Bally выпустила яркие сникерсы, обещающие стать главной моделью летней спортивной коллекции. Отсылающая к 1990-м, эта модель - цитата знаковых кроссовок, в которых в 1992 году две звезды швейцарского тенниса, Якоб Хласек и Марк Россе, выиграли в паре Кубок Большого шлема на открытом Чемпионате Франции.

Фото: Bally

Бережно повторяющие оригинал, кроссовки демонстрируют контрастное сочетание красного и синего, дополненное зеленым акцентом и желтыми деталями. Перфорированные "верхушки" на шнуровке снабжены дышащей сетчатой подкладкой и язычком, на котором вытеснен архивный логотип Bally Tennis. Дополнительно к этой модели были выпушены четыре новые, в разных цветовых сочетаниях: белом и синем "элкетрик", белом и флуоресцентном красном, а также многоцветные сникерсы, демонстрирующие 4 цвета: черный, красный, белый и флуоресцентный розовый.

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