Они живы, пока жива память: защитники Ржева "пройдут" по Москве

9 мая в Москве пройдет традиционная акция "Бессмертный полк", но в этом году потомки участников Ржевской битвы сформируют в общем шествии отдельную колонну.

Таким образом, Российское военно-историческое общество в очередной раз напоминает о строительстве Ржевского мемориала советскому солдату. "Мы хотим пригласить всех неравнодушных граждан присоединиться к созданию этого памятника", - сказал исполнительный директор РВИО Александр Барков.

Отмечается, что акция несет объединяющую идею, поскольку во время сражений подо Ржевом погибали бойцы, призванные не только со всей России, но и из разных республик СССР. До сегодняшнего дня точно неизвестно скольких жизней стоило освобождение Ржевского выступа. Во многом это связано с тем, что историки неохотно брались за эту тему, ведь долгое время считалось, что гордиться тут нечем. Только через 50 лет после завершения Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операций вышло статистическое исследование о потерях советской сторон "Гриф секретности снят". По этим данным, погибло 1 109 149 человек. При этом маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов, участник событий на Ржевской дуге, называл ориентировочную цифру потерь около 2,5 млн. А по некоторым сведениям, только за 3 из 14 месяцев Ржевско-Вяземской операции Красная Армия лишилась 330 000 бойцов. Такие противоречивые данные лишь подтверждают, что потери в жестокой схватке за Ржев по-настоящему не подсчитаны.

Диорама в Ржеве отображает один из самых трагических моментов знаменитой битвы против фашистской группы армий "Центр". Фото: Роман Щербенков

"Мы залили их реками крови и завалили горами трупов" - вспоминал эти трагические дни писатель Виктор Астафьев. Именно записи непосредственных участников тех событий сейчас, спустя 75 лет, становятся ужасающими доказательствами истинной цены победы в "ржевской мясорубке". Свою "окопную" и неприглядную правду высказал и Александр Шумилин в книге "Ванька-ротный": "Это была не война, а побоище. Но мы лезли вперед. Немец не выдерживал нашего тупого упорства. Он бросал деревни и бежал на новые рубежи. Каждый шаг вперед, каждый вершок земли стоил нам, окопникам, многих жизней".

Бесценный вклад в историческую память сделал участвовавший в боях писатель Вячеслав Кондратьев. "Пехота оставалась одна под пулеметным огнем. В первом же бою мы оставили убитыми на поле боя треть роты. От безуспешных, кровопролитных атак, каждодневных минометных обстрелов, бомбежек подразделения быстро таяли", - вспоминал он. Но повести Кондратьева - это не просто личные воспоминания о тяжелых днях войны, но и фиксация имён солдат, освобождавших Ржев. Так, прототипом героя повести "Сашка" стал Александр Капустин, молодой разведчик, атаковавший пулеметный расчет противника и взявший в плен немецкого офицера. В книге "Искупить кровью" источником для образа ротного Пригожина является реальный человек - комбат Евгений Ильич Пригожин. "В моей любимой "лейтенантской прозе" Вас особенно выделяет степень психологической правды, свой угол зрения. Уровень художника определяется той близостью к читателю, когда мысли и чувства выглядят собственными", - позже писал сам Пригожин в личной переписке с Кондратьевым.

Фото: rzhev.histrf.ru

Ржевско-Вяземский плацдарм занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. "Для солдат все тогда происходившее было трудными, очень трудными, но все-таки буднями. Они не знали, что это был подвиг", - писал Кондратьев. Именно поэтому было принято решение о создании в Тверской области у деревни Хорошево Ржевского мемориала советскому солдату. На насыпном кургане установят 25-метровую фигуру солдата в окружении плит с именами солдат, погибших подо Ржевом. Кроме того, будет продолжена реконструкция действующего мемориала в Ржеве.