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06.05.2019,  
12:49
Текст:  Николай Грищенко

Песок, вода и морозильная камера: как испытывают автоматы Калашникова

Автоматы Калашникова в очередной раз подтвердили свою надежность и высокие тактико-технические характеристики. Оружие может стрелять даже после заморозки в морозильной камере при температуре -50 градусов.

Фото: U.S. Navy photo by John F. Williams / wikimedia.org
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Пресс-служба концерна "Калашников" опубликовала эксклюзивное видео с контрольно-испытательной станции. В ролике можно увидеть, как технический консультант Владимир Онокой помещает снаряженный Калашников в морозильную камеру. Через некоторое время автомат покрывается инеем и испытателю приходится надевать перчатки, чтобы не обморозить руки.

Для испытания в пыли и песке в затворную раму автомата засыпалась мука, и Калашников не подвел своего владельца. Оружие било точно в цель. Стрельбу во время дождя устроили с помощью душевой установки. Вода лилась на автомат, но Калашников продолжал стрелять.

Напомним, что в прошлом году Минобороны РФ приняло на вооружение автомат  АК-12, который должен заменить надежный, но морально устаревший АК-74М. Масса нового автомата - 3,2 килограмма без магазина. Калибр - 5,45х39 мм. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - одна тысяча метров.

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