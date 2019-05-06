Песок, вода и морозильная камера: как испытывают автоматы Калашникова

Автоматы Калашникова в очередной раз подтвердили свою надежность и высокие тактико-технические характеристики. Оружие может стрелять даже после заморозки в морозильной камере при температуре -50 градусов.

Пресс-служба концерна "Калашников" опубликовала эксклюзивное видео с контрольно-испытательной станции. В ролике можно увидеть, как технический консультант Владимир Онокой помещает снаряженный Калашников в морозильную камеру. Через некоторое время автомат покрывается инеем и испытателю приходится надевать перчатки, чтобы не обморозить руки.

Для испытания в пыли и песке в затворную раму автомата засыпалась мука, и Калашников не подвел своего владельца. Оружие било точно в цель. Стрельбу во время дождя устроили с помощью душевой установки. Вода лилась на автомат, но Калашников продолжал стрелять.

Напомним, что в прошлом году Минобороны РФ приняло на вооружение автомат АК-12, который должен заменить надежный, но морально устаревший АК-74М. Масса нового автомата - 3,2 килограмма без магазина. Калибр - 5,45х39 мм. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - одна тысяча метров.