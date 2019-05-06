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06.05.2019 11:44
Рубрика: Власть

Путин пожелал успехов "Волонтерам Победы"

Текст: Кира Латухина

Президент направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям слета победителей Международного конкурса "Послы Победы".

Владимир Путин отметил авторитет форума, который объединяет энергичных, неравнодушных людей из многих регионов России и зарубежных государств. "Тех, кто искренне любит Родину, гордится ратной славой отцов и дедов, стремится внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне", - подчеркнул он.

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Глава государства оценил большую, созидательную работу движения "Волонтеры Победы" - одного из организаторов и вдохновителей конкурса. "Добровольцы, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе народного шествия "Бессмертный полк", - констатировал он.

"Уверен, что с таким позитивным настроем, горячим желанием быть полезным своей стране, людям вы непременно добьетесь намеченных целей", - заключил Путин, и, пожелав успехов и удачи, поздравил с великим праздником - Днем Победы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент День Победы
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