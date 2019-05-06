Война - время, когда миллионы людей совершают самое трудное дело жизни своими направленными сверхусилиями (и по приказу, и часто - без приказа, сами по своему разумению!), запредельным напряжением воли и всех сил поворачивают Колесо Истории.

Но вместе с тем война - время, когда от человека почти ничего не зависит, прежде всего не зависит он сам, когда он во власти вне его бушующих сил. "Вот пуля пролетела - и ага...". Можно угадать или изменить ее траекторию?..

"Как представить наперед трудный путь стрелковых рот - кто до ближней дойдет переправы, кто до самой Победы дойдет?"

Действительно - КАК представить? От кого (чего) это зависит? Судьба... И могут ли храбрость, воля, ум, опыт, любые усилия хоть на микрон сдвинуть Линию Судьбы?

"Не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб ... но время и случай для всех их" (Екклезиаст, 9, 11).

Война - время, когда от человека почти ничего не зависит, прежде всего не зависит он сам, когда он во власти вне его бушующих сил

Но каким бы не было соотношение фатализма и свободы воли, люди, попав в колею войны, все равно делают все, что в их силах - просто потому, что иначе не могут, ситуация требует, а рефлексировать там некогда.

Судьба...

Например, тем, кому выпал жребий принять первый удар немцев, досталось тяжелее всех, много тяжелее, чем тем, кто просто по возрасту был призван в 43-44 году.

Не так наглядно ("пуля пролетела"), но не в меньшей степени судьба определила-отмерила и последующую жизнь фронтовиков.

По данным МО, всего участвовало в военных действиях 34 476 000 советских граждан. Из них погибли 6 885 000, пропали без вести и не вернулись из плена 4 559 000. Итого безвозвратные потери в армии - 11 444 000 человек (потери гражданского населения определяют примерно в 14 млн человек, что кажется несколько преувеличенным - но это тема отдельного обсуждения). Итак, свыше 23 млн фронтовиков так или иначе вернулись домой. Дальше - Время косит почище любой войны... До наших дней - по информации минтруда Топилина - дожили 74 000 ветеранов военных действий, чуть больше 0,3%... Такая ЭТИМ людям выпала судьба.

Конечно, нельзя назвать всех. Я выбрал одну группу - Героев Советского Союза.

Награды - тоже судьба... Нет сомнений, что каждый, кто получил Звезду Героя, совершил подвиг. Но точно также нет никаких сомнений, что многие, совершившие ничуть не меньшие подвиги, таких наград (а то и вообще никаких!) не получили.

Об этом говорит статистика. Здесь я обращаюсь к сайту "Герои страны", хорошо известному всем, кто интересуется историей СССР.

Всего за участие в ВОВ звания Героя были удостоены 11 739 человек (из них 3051 - посмертно; 82 были по разным причинам лишены награды). По годам: в 41 г. - всего 127 героев, в 42 г. - 393, в 43 г. - 2499, в 44 г. - 3517, в 45 г. - 4586 Героев, а после окончания войны - еще 450. На 41-42 г. пришлось чуть больше 4% наград Героев (думаю, что и с другими наградами так). А по данным главного военного специалиста в этом вопросе, генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева, военные потери за 41-42 г. составляли ок. 6 400 000 человек - более половины всех военных потерь... И наверное процент дравшихся храбро был не меньше, чем в 43-45. Но награды дают не просто за личный героизм - а вместе с общими победами армии. Хотя в том, что этих побед нет - совсем не вина солдата, который жизнь отдает...

Награды - тоже судьба… Нет сомнений, что каждый, кто получил Звезду Героя, совершил подвиг

Как бы то ни было, с Войны вернулись 8606 Героев Советского Союза. До наших дней дожили 28 человек (возможно, и эти данные не точны - всем им далеко за 90, а если кто умер, то это могут не сразу узнать). Такая судьба...

Вот их имена. Анцупов Александр Яковлевич - младший сержант, стрелок. Артеменко Анатолий Павлович - гвардии капитан, летчик. Астафьев Василий Михайлович - гвардии капитан, сапер. Ашик Михаил Владимирович - лейтенант, морская пехота. Булатов Михаил Алексеевич - старший сержант, сапер. Волошин Алексей Прохорович - старший лейтенант, артиллерист. Галкин Павел Андреевич - гвардии лейтенант, летчик. Зарудин Юрий Федорович - старший лейтенант, стрелковая рота. Ивашина Иван Вакулович - сержант, артиллерист. Калиберда Иван Афанасьевич - лейтенант, понтонно-мостовой батальон. Карпеев Михаил Поликарпович - гвардии лейтенант, летчик. Кирток Николай Наумович - гвардии старший лейтенант, летчик. Кравцов Борис Васильевич - гвардии старший лейтенант, разведчик. Крамаренко Сергей Макарович - гвардии капитан, летчик. Кузнецов Александр Михайлович - старший лейтенант, стрелковый полк. Кузнецов Борис Кириллович - сержант, связист. Кустов Иван Ильич - капитан, стрелковая рота. Машкауцан Шабса Менделевич - младший сержант, артиллерист. Михайлова Екатерина Илларионовна - санинструктор морской пехоты. Оловянников Николай Ефимович - лейтенант, летчик. Платонов Георгий Федорович - гвардии капитан, кавалерист. Решетов Сергей Никитович - старший лейтенант, стрелковый полк. Романовцев Сергей Дмитриевич - гвардии сержант, пулеметчик. Семенов Александр Иванович - гвардии лейтенант, артиллерист. Титенко Андрей Лаврентьевич - гвардии сержант, артиллерист. Ткачев Владимир Яковлевич - гвардии сержант, стрелковый полк. Чудайкин Владимир Иванович - старшина, танкист. Шапкин Николай Тимофеевич - сержант, пулеметчик.

М.В. Ашику звание Героя присвоили в 1946-м, а Е.И. Михайловой и вовсе только в 1990-м, но, конечно, они - Герои Советского Союза в период ВОВ.

Хочется надеяться, что эта статья попадется кому-то из их родных и близких, им расскажут - и будет крохотный подарок Герою к Дню Победы, которую он завоевал.