110 тысяч жителей Орла остались без воды

Порыв магистрального водовода стал причиной отключения подачи воды в Заводской район Орла.

Сообщение об аварии поступило к спасателям в 12.15. На Кромском шоссе образовался свищ в трубопроводе диаметром 900 миллиметров, рассказали в региональном ГУ МЧС.

В зону отключения попали 710 домов с населением более 109 тысяч человек и 57 социально значимых объектов, сообщили в администрации города.

На месте аварии работает восстановительная бригада водоканала. О сроках возобновления подачи воды не сообщается.