Сегодня в Москве ожидается +24

До +24 градусов прогреется воздух в первый рабочий день недели. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказали РГ в метеорологической службе, в столице воздух сегодня прогреется днем до +20...+24 градусов, а в вечерние часы не опустится ниже +12 градусов. В результате среднесуточная температура будет соответствовать норме июня, а не начала мая. Осадки маловероятны, скорость южного ветра не выше восьми м/с.

Атмосферное давление останется в пределах нормы 746 мм рт ст. К слову, погода, аналогичная сегодняшней, простоит и во вторник, а в среду и пятницу возможны ливневые дожди с грозами.

Отметим, что, несмотря на тепло, рекорд погода не поставит. Так в 1970 году воздух шестого мая прогрелся до +27,5, а в 1901 году в этот день похолодало до -3,4.