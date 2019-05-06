Вход на Красную площадь закрыли до 9 мая

Красную площадь готовят к празднику Победы, поэтому ее закрыли для доступа туристов с 9.00 сегодняшнего дня до окончания праздничных мероприятий 9 мая. Об этом сообщают столичные власти.

Напомним, что страна будет отмечать в этом году 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И помимо торжественного ежегодного парада Победы, на площади запланирована встреча колонн "Бессметного полка" и другие праздничные мероприятия.

Отметим, что до 13 мая закрыт для посещения и мавзолей Ленина.

Праздничные дни не повлияют на расписание развода караула Президентского полка, ожидается, если не подведет погода, то он состоится в субботу 11 мая в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля.