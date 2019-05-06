Желтый уровень опасности объявлен в столице

Погода в столичном регионе остается благоприятной для жителей и гостей города, но сохраняется опасной из-за возникновения пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, в столице 6 и 7 мая сохранится теплая без осадков погода, температура воздуха превысит 20-градусную отметку, при этом влажность воздуха едва достигает 30 процентов. Такие метеоусловия могут способствовать возникновению пожаров, поэтому на 6 и на 7 мая объявлен желтый уровень опасности.

В связи с этим на особоохраняемых природных территориях города введены усиленные меры патрулирования на предмет выявления незаконного разжигания костров.

Отметим, что по предварительному прогнозу погоды, в среду в регионе возможны ливневые дожди и небольшое похолодание, но к выходным погода снова улучшится.