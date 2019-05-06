В Бурятии два горняка погибли в шахте

Следственное управление СК по Республике Бурятия проводит проверку по факту гибели двух проходчиков горнодобывающего предприятия в шахте.

ЧП произошло 3 мая около полуночи. Двое мужчин погибли, упав в шахту с большой высоты. По предварительной информации, 2 мая они вышли в ночную смену и приступили к работе в горной выработке, где находились вдвоем.

"Около полуночи коллеги заметили их отсутствие. В ходе поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, который был проложен между двумя горизонтами и имел протяженность более 40 метров", - говорится в сообщении СК.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, было ли падение работников в канал связано с неправильным положением люка. Он должен закрывать восходящий канал на верхнем и нижнем горизонте.

На предприятии изъяли документацию по технике безопасности, допрашиваются горные мастера. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти проходчиков. К слову, они имели большой стаж работы по специальности.

Результаты проверки покажут, нужно ли возбуждать уголовное дело.