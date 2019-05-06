Новости

Ученые раскритиковали рацион NASA для межпланетных путешествий 09:55
На Сахалине проверят информацию о выброшенных на свалку орденах 09:52
В Туве задержан последний участник побега из изолятора 09:51
Президентом Северной Македонии избран Стево Пендаровски 09:22
Стабилизировалась ситуация с лесными пожарами в Зауралье 09:19
В Бурятии два горняка погибли в шахте 09:13
Кроссовер Hyundai метит в бестселлеры спустя сутки после начала продаж 09:12
В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек 09:04
Истории жизни бездомных в Тюмени расскажут уличные портреты 08:48
В США число жертв взрыва на химзаводе увеличилось до трех 08:44
СМИ: В Boeing давно знали о проблемах с датчиками на самолетах 737 MAX 08:25
Ространснадзор проведет проверки после авиапроисшествия в Шереметьево 08:08
Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть 08:01
Семьи погибших при аварии в Шереметьево получат по миллиону рублей 07:55
Сегодня в Москве ожидается +24 07:52
Ким Чен Ын намерен встретиться с Абэ 07:44
В штабе Зеленского заявили о продолжении курса Порошенко 07:38
В Забайкалье назвали ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров 07:18
"Аэрофлот" и Шереметьево помогут родственникам жертв ЧП с SSJ-100 07:00
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево 06:58
СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа 06:53
В Югре обрушилась часть дороги 06:51
Китайский фондовый рынок упал на фоне разногласий с США 06:45
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 1,5 километра 06:41
В Якутске мальчик погиб на детской площадке под упавшей конструкцией 06:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
06.05.2019 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии два горняка погибли в шахте

Текст: Юлия Гарднер

Следственное управление СК по Республике Бурятия проводит проверку по факту гибели двух проходчиков горнодобывающего предприятия в шахте.

ЧП произошло 3 мая около полуночи. Двое мужчин погибли, упав в шахту с большой высоты. По предварительной информации, 2 мая они вышли в ночную смену и приступили к работе в горной выработке, где находились вдвоем.

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

"Около полуночи коллеги заметили их отсутствие. В ходе поисков тела проходчиков были обнаружены в восходящем канале, который был проложен между двумя горизонтами и имел протяженность более 40 метров", - говорится в сообщении СК.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, было ли падение работников в канал связано с неправильным положением люка. Он должен закрывать восходящий канал на верхнем и нижнем горизонте.

На предприятии изъяли документацию по технике безопасности, допрашиваются горные мастера. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти проходчиков. К слову, они имели большой стаж работы по специальности.

Результаты проверки покажут, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
СК: 41 человек погиб при жесткой посадке самолета в Шереметьево
Опубликован список выживших при пожаре SSJ-100 в Шереметьево
США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня