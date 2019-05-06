В Якутске мальчик погиб на детской площадке под упавшей конструкцией

В Якутске в минувшее воскресенье погиб мальчик, игравший на детской площадке одного из дошкольных учреждений. На него упала металлическая конструкция.

По неофициальной информации, ребенок хотел покачаться на одном из сооружений, предназначенных для детских игр. Но конструкция не выдержала и рухнула прямо на него.

По факту гибели ребенка проверку организовала прокуратура города. Будет дана оценка соблюдению требований норм и правил при установке и эксплуатации конструкции, а также действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

Доследственную процессуальную проверку проводят и следственные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.