В Башкирии в реабилитационном центре наркозависимых лечили пытками

Десять человек сядут на скамью подсудимых за незаконное лишение свободы и истязание людей в центре по реабилитации зависимых лиц. Об этом сообщили в региональном управлении следкома.

По данным ведомства, реабилитационный центр, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью "12 ступеней +", работал с 2012 по 2015 годы. Он предлагал услуги по лечению и реабилитации наркотической и алкогольной зависимости в условиях изоляции от общества. Стоимость этих услуг варьировалась от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Никто из тех, кто обратился за помощью в эту организацию, не знал, что сотрудники не имеют ни специального медицинского образования, ни знаний, как выявлять и лечить зависимости. Следователи установили, что обвиняемые вводили в заблуждение родственников больных и по их просьбе обманом увозили нарко- и алкозависимых в арендованный частный дом в селе Булгаково в Уфимском районе. Часто для этого сотрудники центра представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Реабилитантов практически лишали свободы, запрещали общаться с родными, покидать территорию места содержания. Для этого на окнах центра установили металлические решетки, а территорию оградили четырехметровым забором. Все калитки и двери запирались на замки.

Также следствие установило, что за неповиновение реабилитантов избивали, лишали сна, еды, обливали холодной водой на морозе. Некоторых заставляли в течение ночи писать одну и ту же фразу или целый день носить тяжести.

Освободили содержавшихся в неволе "пациентов" сотрудники полиции в марте 2015 года. Установлено четверо пострадавших, родственники которых не подозревали о последствиях обращения в центр.

В прокуратуре Башкирии уточнили, что 10 организаторам и сотрудникам центра предъявлено обвинение по нескольким статьям: за незаконное лишение свободы, истязание и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемые своей вины не признают.