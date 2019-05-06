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06.05.2019 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в реабилитационном центре наркозависимых лечили пытками

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Десять человек сядут на скамью подсудимых за незаконное лишение свободы и истязание людей в центре по реабилитации зависимых лиц. Об этом сообщили в региональном управлении следкома.

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По данным ведомства, реабилитационный центр, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью "12 ступеней +", работал с 2012 по 2015 годы. Он предлагал услуги по лечению и реабилитации наркотической и алкогольной зависимости в условиях изоляции от общества. Стоимость этих услуг варьировалась от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Никто из тех, кто обратился за помощью в эту организацию, не знал, что сотрудники не имеют ни специального медицинского образования, ни знаний, как выявлять и лечить зависимости. Следователи установили, что обвиняемые вводили в заблуждение родственников больных и по их просьбе обманом увозили нарко- и алкозависимых в арендованный частный дом в селе Булгаково в Уфимском районе. Часто для этого сотрудники центра представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Реабилитантов практически лишали свободы, запрещали общаться с родными, покидать территорию места содержания. Для этого на окнах центра установили металлические решетки, а территорию оградили четырехметровым забором. Все калитки и двери запирались на замки.

Также следствие установило, что за неповиновение реабилитантов избивали, лишали сна, еды, обливали холодной водой на морозе. Некоторых заставляли в течение ночи писать одну и ту же фразу или целый день носить тяжести.

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Освободили содержавшихся в неволе "пациентов" сотрудники полиции в марте 2015 года. Установлено четверо пострадавших, родственники которых не подозревали о последствиях обращения в центр.

В прокуратуре Башкирии уточнили, что 10 организаторам и сотрудникам центра предъявлено обвинение по нескольким статьям: за незаконное лишение свободы, истязание и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемые своей вины не признают.

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