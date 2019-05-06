В Мордовии четырехлетний мальчик упал в реку и пропал

В Мордовии водолазы МЧС и полицейские ведут поиски четырехлетнего мальчика: ребенок упал в реку Алатырь близ села Ичалки.

Как сообщило в понедельник МВД по региону, тревожный сигнал в правоохранительные органы поступил накануне.

- Предварительно установлено, что мальчик и девочка 2014 года рождения играли на берегу реки. Мальчик во время игры оступился и упал в воду. О случившемся взрослым сообщила девочка, в присутствии которой произошел инцидент, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пока малыш не найден. По факту ЧП районным отделом СУ СК РФ по РМ начата доследственная проверка.