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06.05.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии четырехлетний мальчик упал в реку и пропал

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии водолазы МЧС и полицейские ведут поиски четырехлетнего мальчика: ребенок упал в реку Алатырь близ села Ичалки.

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Как сообщило в понедельник МВД по региону, тревожный сигнал в правоохранительные органы поступил накануне.

- Предварительно установлено, что мальчик и девочка 2014 года рождения играли на берегу реки. Мальчик во время игры оступился и упал в воду. О случившемся взрослым сообщила девочка, в присутствии которой произошел инцидент, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пока малыш не найден. По факту ЧП районным отделом СУ СК РФ по РМ начата доследственная проверка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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