В Саранске пьяный хулиган залез на памятник летчикам-фронтовикам

Монумент в виде устремленного ввысь самолета был установлен в Саранске к 30-летию Победы. Фото: Николай Гагарин

В столице Мордовии сотрудники Росгвардии задержали пьяного хулигана, который залез на памятник летчикам Великой Отечественной войны.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в центре города около трех часов ночи. Нетрезвого молодого человека, взбирающегося на монумент в виде устремленного ввысь самолета, увидели сотрудники вневедомственной охраны. Памятник на перекрестке улиц Советской и Пролетарской был установлен в честь 30-летия Победы.

Росгвардейцы потребовали от "экстремала" спуститься, а затем передали его полицейским. Виновником оказался 28-летний местный житель.

ЧП обсуждалось на рабочем совещании в горадминистрации. На памятнике остались следы обуви вандала. Коммунальным службам предстоит срочно закрасить их. Комментируя случившееся, мэр Саранска Петр Тултаев призвал молодежь задумываться о последствиях своих поступков.

- В семье каждого из нас кто-то воевал. Не нужно позорить ни себя, ни свою семью подобными действиями, - заявил он.