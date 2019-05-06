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06.05.2019 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии в компостной яме нашли тела двух детей

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии в компостной яме нашли тела двух детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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Известно, что до происшествия девочка и мальчик 2013 и 2015 годов рождения играли рядом с домом в селе Большой Олып Кезского района, где жила девочка. Там же была и компостная яма. Чуть позже тела ребят нашел дедушка погибшей.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). Сейчас силовики выясняют обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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