Метель парализовала работу аэропорта в Норильске

Работа аэропорта Норильска парализована из-за сильного ветра и метели. По информации онлайн-табло воздушной гавани, всего задержаны или отменены 15 рейсов.

Самолеты из Москвы и Новосибирска не вылетели в Норильск из-за метеоусловий в аэропорту назначения. Прилет авиарейсов, назначенных 6 мая из Москвы, Хатанги и Красноярска, перенесен на более позднее время. Также отменен прилет самолета из Диксона.

Не смогли вылететь самолеты в Москву, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Воронеж, Диксон, Хатангу.

По информации управления ГО и ЧС администрации Норильска, с 5 мая с 15:00 по местному времени (09:00 мск) по настоящее время действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 20 м/с, в горных районах - до 27 м/с. Температура воздуха в Норильске и окрестностях - от плюс 2 до минус 3 градусов, идет мокрый снег, метель.

Ожидается, что аэропорт Норильска возобновит работу не раньше утра 7 мая.