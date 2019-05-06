Новосибирский "Левша" изобразил воина-освободителя на рисовом зерне

Мастер микроминиатюр из Новосибирска Владимир Анискин к 9 мая представил свое новое творение - крохотную гравюру на срезе рисового зернышка, изображающую памятник советскому воину-освободителю.

Миниатюрный рисунок выполнен в черно-белом решении и действительно довольно точно повторяет знаменитый памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках, который был открыт к празднованию первого пятилетия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время новосибирцы и гости города смогут увидеть новую микроминиатюру на выставке в Художественном музее, а после она "переедет" в Санкт-Петербургский музей "Русский Левша".

Владимир Анискин занимается созданием микроминиатюр с конца 1990-х годов и довольно часто создает невидимые невооруженным глазом шедевры накануне значимых событий или праздников. Так одним из его последних творений стало пасхальное яйцо, выточенное на кончике грифеля карандаша.

Также в "копилке" мастера есть приуроченный ко Дню космонавтики золотой потрет Гагарина на срезе макового зернышка, микроскопическая фигурка волка Забиваки - эмблемы Чемпионата мира по футболу-2018, новогодняя елка со снеговиком на торце конского волоса и многие другие необычные миниатюры.