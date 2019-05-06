Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

В аэропорту Норильска пассажирский Boeing во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, инцидент произошел в 9.25 по Мск. На борту самолета находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Как уточнили в авиаслужбах, никто из них не пострадал.

По информации РИА Новости, ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий. Самолет садился при сильном ветре. Как отметил собеседник агентства, метеоусловия сложные, но вполне допустимые для посадки. По данному факту транспортная прокуратура Норильска начала проверку безопасности полетов.

Напомним, на воздушную гавань города Норильск обрушилась метель и сильный ветер. Из-за непогоды задерживаются или отменены 15 авиарейсов. На территории города действует штормовое предупреждение - наблюдается сильный ветер до 20 метров в секунду, мокрый снег и метель. На данный момент работа аэропорта частично парализована, улучшение ситуации ожидается не раньше утра 7 мая.