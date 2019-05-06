В Туве задержан последний участник побега из изолятора

Полиция задержала последнего из девяти заключенных, сбежавших из изолятора в Туве, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Мужчину 1987 года рождения, ранее осужденного за разбой, обнаружили в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района и доставили в полицию.

Напомним, 14 апреля девять заключенных совершили побег из изолятора "Барун-Хемчикский", причинив телесные повреждения сотруднику полиции. Правоохранитель получил ножевое ранение.

Шестеро беглецов нашли и задержали на следующий день. На время поисков остальных сбежавших власти республики просили жителей быть бдительными, не оставлять детей дома одних и не выходить по ночам на улицу.

Полиция возбудила дела о побеге из-под стражи и нападении на правоохранителя. Кроме того, СК расследует еще одно дело - о халатности.