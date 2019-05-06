Члены Вологодского объединения поисковиков в ходе межрегиональной экспедиции "Вороново-2019" совместно с отрядом специального поиска "Крылья Родины" обнаружили останки летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Сразу же установили и его имя - Григорий Яровой. Ранее он считался пропавшим без вести.

Выяснилось, что младший лейтенант Григорий Абрамович Яровой родился в январе 1922 года в Новосибирской (ныне Кемеровской) области. Жил он в городе Тайга. Отца звали Абрам Никитич, маму - Вера Федоровна.

Спустя 76 лет поисковики нашли упавший Як-7Б № 2581 и останки летчика Григория Ярового

Со школьных лет мальчишка мечтал о небе, занимался в аэроклубе. Закончил его, когда Григорию не было и семнадцати. А потом добивался, чтобы приняли в летное училище. В 19 лет он стал курсантом Сталинградской военной школы пилотов. 7 января 1942 года он написал своему отцу: "Учусь на отлично. Скоро буду бить зарвавшегося врага, врага всего прогрессивного человечества. Не щадя крови, а может быть, и жизни".

Григорий служил в 86-м гвардейском истребительном полку. 26 мая 1943 года летчик-истребитель гвардии младший лейтенант комсомолец Яровой погиб. Ему был всего 21 год.

Родителям об этом написали друзья погибшего летчика: "Гриша погиб в неравном воздушном бою с заклятым врагом. Будьте мужественными и стойкими. За смерть Гриши мы отомстим". Переслали Абраму Никитичу и Вере Федоровне тетрадь-дневник сына, в которой их сын писал свои стихи. А потом Яровые получили и официальное подтверждение: младший лейтенант Яровой не вернулся с боевого задания.

И вот спустя 76 лет поисковики обнаружили останки упавшего самолета Як-7Б № 2581 и летчика Григория Ярового. Они сразу же послали запрос в город Тайга. И выяснилось, что некоторые родственники живут там до сих пор - родная сестра Григория Ярового и его племянник, которого назвали в честь погибшего героя-летчика.

- Родственники уже и не надеялись найти останки дорогого нам человека. Особые слова благодарности от моей мамы - родной сестры Григория - Валентины Абрамовны. Низкий поклон всем, кто причастен к поиску дяди, Григория Абрамовича Ярового. Не хватит слов, чтобы выразить бесконечную благодарность всем поисковикам, - написала им Ольга Федорук.

Кстати, особенно тщательно члены Вологодского объединения поисковиков изучают места падения самолетов. Так, в течение четырех недавних зимних сезонов подняли машину Пе-2 и останки пилотов и техников в Бабаевском районе Вологодской области. Смогли назвать имена восьми жертв катастрофы, нашли родственников шестерых. На свои средства на месте гибели поставили памятник.

- Мы убеждены в том, что любой солдат на войне был героем и о каждом хотим рассказать, - поделилась с корреспондентом "РГ" председатель организации Ирина Метелкина. А вообще только в течение нынешнего поискового сезона межрегиональной экспедиции "Вороново-2019" в Кировском районе Ленинградской области энтузиасты обнаружили останки 34 бойцов, три медали "За оборону Ленинграда", два медальона, установили сразу одно имя.

Что касается останков гвардии младшего лейтенанта летчика-истребителя Григория Ярового, то известие об этом взволновало практически весь город. Все ждут и готовятся к встрече Григория Абрамовича Ярового.

8 мая 2019 года гвардии младший лейтенант начнет свой последний путь - домой.