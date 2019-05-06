Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево

Врио губернатора Петербурга обратился со словами соболезнования и сочувствия к родственникам погибших и пострадавших в аэропорту Шереметьево.

- От имени всех петербуржцев выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии в Шереметьево. Эта трагедия унесла жизни многих взрослых и детей, до глубины души потрясла всех нас и стала общей болью. В этот тяжелый момент выражаю слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких, - сказал Александр Беглов.

Напомним, накануне самолет, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся в аэропорту Шереметьево. На борту находились 78 пассажиров и членов экипажа, спастись смогли 37 человек

С сегодняшнего дня в Мурманской области объявлен трехдневный траур. В регионе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.