В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок

В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир. Из городского бюджета на эти цели будет потрачено 2,7 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба городского Жилищного комитета, расселение пройдет в рамках городской целевой программы.

Расселение коммунальных квартир для Петербурга очень актуально. Сейчас в Северной столицы в коммуналках проживают свыше 229 тысяч семей. Из них 81 тысяча семей состоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

Сложность расселения коммуналок заключается в том, что многие живут в квартирах на 10 или даже 14 комнат. В центральных районах города к расселению таких квартир иногда подключаются инвесторы. Но далеко не все квартиры представляют интерес для бизнеса, и не всегда их возможно перевести в нежилой фонд.

С 2008 года в Петербурге действует городская программа по расселению коммуналок. Ее суть в том, что жильцы могут подать заявку и получить от города субсидию на приобретение отдельного жилья. Благодаря этой программе за десять с небольшим лет в Петербурге было расселено свыше 47 тысяч коммуналок, улучшить свои жилищные условия смогли 106 тысяч семей.