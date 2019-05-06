Губернатор Севастополя перенес операцию из-за острого аппендицита

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прооперирован в связи с острым аппендицитом в 1-й городской больнице Севастополя. Об этом сообщил журналистам первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

- Губернатор был экстренно госпитализирован в праздничные дни в первую горбольницу, - рассказал Нусинов. - Ситуация стандартная, Дмитрий Владимирович проходит лечение.

Как уточнил Нусинов, оперативное вмешательство прошло успешно. Динамика состояния пациента положительная, и высока вероятность, что губернатор примет участие в праздничных торжествах в честь 74-й годовщины Великой Победы.

Во время прошедших праздничных дней Дмитрий Овсянников принял участие в первомайской демонстрации в Севастополе, на которой возглавил колонну участников шествия. В следующие дни в официальных мероприятиях от правительства Севастополя участвовал заместитель губернатора Илья Пономарев и исполняющий обязанности замгубернатора Иван Кусов.