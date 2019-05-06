В Ростовской области сгорел цех по переработке пера и пуха

В хуторе Лихой Красносулинского района сгорел цех переработки пера и пуха. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного накануне в 11:25. Площадь горения составила 648 квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось только спустя четыре часа. Несмотря на серьезные разрушения, жертв и пострадавших удалось избежать. Для ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

Всего же за минувшие сутки спасатели потушили три техногенных пожара на территории Ростовской области, в том числе один из них в сельской бане.