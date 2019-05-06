В Крыму ФСБ показала документы о работе спецслужб в годы войны

Федеральная служба безопасности представила общественности и историкам массив документов, отражающих работу советских спецслужб на территории Крыма в годы войны и после его освобождения. Это 156 документов, до последнего времени хранившихся под грифом "совершенно секретно". Ознакомиться с ними можно на выставке "Чекисты в третьем сталинском ударе" открывшейся в Центральном музее Тавриды.

В уникальной экспозиции собраны документы из Центрального архива ФСБ и ее крымского управления. Они приоткрывают совершенно новые страницы войны, до сих пор неизвестные ни широкой общественности, ни даже специалистам. 156 документов - свыше 1000 страниц текста, рассказывают о незнакомых подвигах сотрудников спецсслужб и об истории борьбы с предателями и коллаборационистами в оккупированном Крыму.

- Документы действительно представляют огромнейшую ценность, - рассказал представитель УФСБ Сергей Терехов. - Это не просто сводки об освобождении того или иного города. Каждый документ - это судьба человека, результат какой-то секретной операции.

Один из самых важных эпизодов, представленных на выставке, знакомит с подвигом агента СМЕРШ под кодовым именем "Дочурка". В августе 1943 группа СМЕРШ Отдельной Приморской армии в составе двух девушек 20 и 22 лет была заброшена в Крым для оперативной работы.

- Дело в том, что по концентрации немецких разведшкол на одной небольшой территории с Крымом не мог сравниться ни один другой регион, - рассказал Сергей Терехов.

Одной из девушек удалось внедриться в такую разведшколу и передать данные о 65 немецких агентах, готовившихся к заброске в тыл Красной армии или законспирированных "спящих" агентах, которых немцы намеревались оставить в Крыму послу отступления. Подлинное имя 22-летней героини остается под грифом "совершенно секретно" даже спустя 75 лет после освобождения Крыма.

Выставка "Чекисты в третьем сталинском ударе" будет открыта до конца лета. Организаторы предполагают ознакомить с ее экспонатами жителей разных регионов Крыма.