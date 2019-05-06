В съемной квартире в Сочи нашли нарколабораторию

Сотрудники регионального управления ФСБ РФ обнаружили в одной из сдаваемых в аренду квартир Сочи лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. По данным правоохранителей, оборудовал ее житель Екатеринбурга.

- Найдено около трех тысяч доз мефедрона массой полкилограмма. Это синтетический аналог кокаина, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Количество вещества уже считается "особо крупным размером".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ.